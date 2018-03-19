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Как Пётр I с пьянством на Руси боролся
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Как Пётр I с пьянством на Руси боролся 

Карельские вести 9 часов назад
Фото: Карельские вести
Царь Пётр I всегда стремился к росту и величию Российской Империи. И, конечно же, от внимания государя не ускользнул тот факт, что русский народ имеет пристрастие к алкоголю. А разве государство с вечно пьяным народом может быть лучше всех? Эта проблема очень беспокоила Пётра I.
Царь и сам любил весёлые застолья со спиртным и частенько закатывал пиры, где водка и вино лились рекой. Но вот пьянство среди рабочих никак не приветствовал, поскольку русский мужик порой не просто пьёт, но и уходит в длительные запои. А какой же он тогда работник, если неделями не просыхает?
До сего времени все перепробованные методы борьбы с этим губительным для людей недугом были испробованы и никакой пользы не принесли. Ни сверхурочные работы, ни розги, ни аресты не отучали русский народ от этой привычки. Даже привязывание к позорному столбу с табличкой на шее с надписью «пьяница» не производили должного действия. А если всех пьяниц привязать, кто работать будет?
В 1714 году Пётр I издал указ, в котором говорилось, что всякий, кто будет чрезмерно увлекаться спиртными напитками, будет награждаться «медалью за пьянство». Но поначалу этот метод не произвёл должного эффекта. Может потому, что медаль была небольшая и незаметная.
И тогда царь приказал сделать её тяжелее, чтобы всем, кому она вручалась, было нелегко её носить. В итоге медаль стали изготавливать из чугуна. Весила такая медалька около семи килограммов. Кроме неё пьянице приходилось носить цепь и ошейник. В общей сложности такой набор «драгоценностей» весил восемь килограммов. Награду при вручении очень хорошо закрепляли, чтобы невозможно было её снять, ведь все знают, что русский народ находчив и смекалист и непременно попытался бы избавиться от ноши. Вручали такую «награду» под смех всех присутствующих. После этого награждённого могли наказать розгами, посадить в яму или обязать уплатить штраф.
Медаль после вручения надо было носить в течение недели. Но если бы провинившийся попался ещё раз, то с ней ему пришлось бы не расставаться ещё дольше. Но самое любопытное в том, что за все время никто не получал медаль во второй раз. И этот факт говорит о том, что метод государя против пьянства оказался эффективным.
Интересно, что эта медаль известна не только как самая необычная, но и как самая тяжёлая. В настоящее время она хранится в Государственном историческом музее на Красной площади.
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