Гаэтано Миккиче избран новым президентом итальянской футбольной серии А

Гаэтано Миккиче стал новым президентом итальянской серии А, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Миккиче был избран в понедельник на заседании ассамблеи лиги в Милане, и за него единогласно проголосовали представители всех клубов серии А.