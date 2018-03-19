Гаэтано Миккиче избран новым президентом итальянской футбольной серии А 

Гаэтано Миккиче стал новым президентом итальянской серии А, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
Миккиче был избран в понедельник на заседании ассамблеи лиги в Милане, и за него единогласно проголосовали представители всех клубов серии А.
Пост руководителя серии А, которая является высшей лигой итальянского футбола, был вакантен с апреля 2017 года, когда ушел в отставку предыдущий президент Маурицио Беретта. Обязанности руководителя лиги в должности чрезвычайного комиссара исполнял глава национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго,