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Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента
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Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента 

Аргументы и Факты 6 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Канцлер Германии Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравила его с переизбранием на пост президента России.
«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — цитирует послание пресс-служба немецкого правительства.
Ранее Путина с переизбранием на пост главы государства уже поздравил целый ряд зарубежных лидеров. В их числе — президенты Франции, Германии, Сербии, Хорватии, Сирии, Турции, Греции, Финляндии и Ливана.
Согласно последним данным Центризбиркома, на выборах 18 марта за действующего президента РФ проголосовали 76,69% избирателей.
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