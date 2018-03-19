Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента

«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — цитирует послание пресс-служба немецкого правительства.

Ранее Путина с переизбранием на пост главы государства уже поздравил целый ряд зарубежных лидеров. В их числе — президенты Франции, Германии, Сербии, Хорватии, Сирии, Турции, Греции, Финляндии и Ливана.

Согласно последним данным Центризбиркома, на выборах 18 марта за действующего президента РФ проголосовали 76,69% избирателей.