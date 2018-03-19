Что британцы думают о России и чемпионате мира

Ирландцы не хотят ехать на турнир, англичане не верят в сборную.

В России обожают отмечать праздники, не особо вникая в их происхождение. Главное — повод собраться с друзьями или родственниками. День святого Патрика — ирландский праздник, который обрёл популярность после массовых отъездов жителей Ирландии в Новый Свет. В России его празднуют, как правило, в ирландских пабах — и не особо вникая в суть происходящего.

Но для оказавшихся в нашей стране жителей Великобритании День святого Патрика не только повод встретиться, но и спортивный праздник. В последние годы на 17 марта приходится розыгрыш Кубка шести наций по регби. В этом году на субботу выпал матч между Ирландией и Англией. Сложно найти место, где вечером выходного дня транслировали бы регби. Ещё сложнее, чтобы просмотр удалось организовать в компании настоящий британцев. В московском баре Chicago Grill & Bar все условия были выполнены. Хриплые распевания традиционных чантов, английский всех акцентов и бесконечная борьба сидра с «Гиннессом». Ирландцев ощутимо больше, а ещё они ощутимо громче. Многие понимают русский, но стараются его не использовать — условия позволяют. Здоровый и рыжий парень в зелёной майке ирландской команды быстро понял, что я совершенно не понимаю, какого чёрта происходит на поле.

«Слушай, просто делай как мы: если ирландцы бегут вперёд, сразу начинай вопить. Если все вокруг тоже вопят — время опустошать стакан», — максимально понятные правила. Нового наставника зовут Барри, и он постоянно шутит над сидящими недалеко англичанами. Сборная Англии без шансов (судя по крикам!) проигрывала матч, и те были не в лучшем настроении. У людей в зелёном, напротив, объединялись два праздника. На вопрос о грядущем чемпионате мира Барри морщится: «Слушай, я не очень люблю футбол. Я люблю свою страну и с радостью пошёл бы на матч с её участием, чтобы петь песни и болеть за своих парней. Но настоящий вид спорта — он идёт прямо сейчас. Посмотри на этих мужиков — прошло только треть матча, а они в грязи и крови. И никто не жалуется. Вокруг футбола всегда столько шума, но когда самый простенький подкат показывают в 10 повторах — меня это бесит. Поэтому чемпионат мира по футболу без Ирландии меня не интересует».

И это не единичный случай. Многие из присутствовавших ирландцев не готовы идти смотреть футбол без мотивации боления. А на предложение болеть за Англию многие реагировали просто смехом: «Нет, чувак, мы не болеем за лузеров».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В какой-то момент меня похлопали по плечу: за спиной стоял мужчина лет 50. «Мы можем ненадолго поменяться местами? Я возьму напитки, а вы постоите рядом с моей женой — честный обмен?». Пара из Дублина приехала в Москву по работе, но оказалось, что как раз они на ЧМ пойдут. Правда, в основном ради туризма. «Мы взяли билеты на игры в Санкт-Петербурге и Казани. Хотим посмотреть на эти города, а заодно побывать на стадионах. Саранск? Ха! Нам пришлось смотреть „Википедию“, чтобы получить хотя бы какую-то информацию об этом городе. Нет, туда мы не поедем — билетов на хорошие матчи не осталось. Кстати, вы так и будете дальше стоять с моей женой, мистер?» — ирландец хрипло (иначе они не умеют) захохотал, пока мы вновь менялись местами.

С каждой минутой матча группа сидевших англичан становилась всё печальнее. Необъятных размеров мужчина молча пил из бокала, пока буквально в метре от него сходил с ума от счастья довольно пожилой мужчина в зелёной футболке. Вопросы о футбольной сборной собеседника веселее не сделали. «Конечно, никакого бойкота не будет — они обязательно приедут играть. Но у нас довольно дерьмовый состав, вот что я скажу. Кейн и 20 каких-то парней, которые ещё 10 лет назад не попали бы даже в список запасных». Тема возможного бойкота ЧМ-2018 здесь воспринимается с сомнением, как часть информационной войны. А вопросы про безопасность и возможные фанатские столкновения вообще не находят понимания у собравшихся. Большинство людей в баре — представители Британского и Ирландского бизнес-клубов. Они работают в Москве, но никогда не сталкивались с проблемой фанатов. Здесь другие острые вопросы. Когда матч Ирландии и Англии закончился, в зале устроили весёлое шоу по довольно серьёзному поводу. Председателю Британского бизнес-клуба при всех брили бороду, усы (эй, кандидат от народа!), а затем и голову. Всё это делалось для привлечения внимания и сбора средств для изучения проблемы БАС (боковой амиотрофический склероз).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».