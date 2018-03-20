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Де Минор, Миллман, Ммо вышли в основную сетку «Мастерс 1000» в Майами
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Де Минор, Миллман, Ммо вышли в основную сетку «Мастерс 1000» в Майами 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен ряд теннисистов, пробившихся в основную сетку «Мастерс 1000» в Майами через квалификацию. Австралиец Джон Миллман разгромил американца Эрнесто Эскобедо — 6:1, 6:2. Американский теннисист Майкл Ммо переиграл боснийца Мирзу Башича — 7:5, 7:6 (7:2). Австралиец Алекс де Минор уверенно победил бельгийца Рубена Бемельманса — 6:4, 6:3.
Дариан Кинг с Барбадоса обыграл американца Маккензи Макдональда — 2:6, 6:4, 6:4. Американец Бьорн Фратанжело победил аргентинца Карлоса Берлока — 7:6 (8:6), 6:4. Британец Кэмерон Норри обыграл американца Патрика Кипсона — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Наконец, бразилец Рожериу Дутра да Силва одержал победу над канадцем Петером Полански — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.
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