Оргкомитет «Россия-2018» дал старт образовательной программе «Футбол без дискриминации»

МОСКВА, 21 марта. / ТАСС /. Оргкомитет «Россия-2018» дал старт программе «Футбол без дискриминации». Она, по мысли организаторов, послужит не только подготовке и проведению предстоящего летом чемпионата мира, но и всей образовательной системе страны, став наследием турнира.

Запуск программы был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, который отмечается в среду. В полдень в различных образовательных учреждениях по всей стране при поддержке Министерства образования РФ прошли уроки «Футбол без дискриминации», основными темами которых стали межкультурный диалог, диалог религий и социально уязвимых групп общества.

В Москве в рамках запуска программы в Еврейском музее и центре толерантности прошло подведение итогов всероссийского конкурса художественных работ на тему борьбы с дискриминацией.

Как рассказала директор департамента устойчивого развития оргкомитета Милана Верхунова, образовательная программа, разработанная совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности, предусмотрена для трех возрастных групп — 14-16 лет, 17-18 и 19-21. Обучение пройдут около 60 тысяч людей, в том числе волонтеры и сотрудники оргкомитета, которым предстоит встречать гостей чемпионата мира. «Все эти материалы останутся после чемпионата как элемент наследия, они будут использованы в образовательной системе», — отметила она.

Россия среди лидеров в борьбе с дискриминацией

В конкурсе приняли участие художники от 15 до 30 лет из 27 регионов страны. На церемонии, которую провела журналистка Мария Командная , были представлены и вручены призы победителям в трех номинациях: «Футбол объединяет континенты», «Футбол разрушает стереотипы» и «Футбол открывает возможности». Еще двух конкурсантов отметили отдельно оргкомитет и Федерация еврейских общин России, причем во втором случае девушка из Кубанского государственного университета получила возможность персональной выставки в рамках Еврейского музея.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода напомнил, что те люди, которые посетят предстоящий чемпионат мира, получат впечатления не от политических дискуссий, а от атмосферы в стране. «Эти люди могут приехать в свои страны и рассказать своим политикам и руководителям о тех заблуждениях, которые бытуют сейчас. Тем более Россия в вопросе толерантности является одной из передовых стран, нам есть чему поучить», — сказал он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.