Александре bodyy Пианаро: я не хотел изменений в составе

Игрок состава G2 Esports по CS:GO Александре bodyy Пианаро в своём аккаунте в «Твиттере» прокомментировал уход Ришара shox Папильона.

«Я никогда не хотел изменений в составе. Уход Шокса был его собственным выбором. Он хотел, чтобы я выступал в его новом составе. Мне нравится играть с Ришаром, и я нахожусь в долгу перед ним, однако для меня главное это стабильность, а переход в его команду шел вразрез с моей позицией. Желаю тебе скорейшего восстановления после операции, мой друг», — заявил Александре Пианаро.

9 марта стало известно, что Оскар mixwell Канэллас заменит Ришара shox Папильона в основном составе G2 Esports. Позднее shox заявил, что хотел заменить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера на Кевина Ex6TenZ Дроланса и Эдуарда SmithZz Дюбордо, однако руководство организации отказало игроку.