Shox: «Я хотел видеть Ex6TenZ в качестве капитана»

Бывший координатор G2 Esports Ришар shox Папильон рассказал, как хотел изменить состав команды, прежде чем его исключили. По словам Папильона в подкасте на канале организации на Twitch, он планировал исключить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера, а на их места пригласить Кевина Ex6TenZ Дроланса и Эдуарда SmithZz Дюбордо. HLTV.org привел основные моменты из диалога shox с CEO G2 Esports Карлосом ocelote Родригесом, а мы перевели их на русский язык.

Dexerto.com «Нам требовались радикальные изменения, — рассказал shox. — kennyS и Bodyy — тот тип игроков, которые просто будут следовать [за лидером] и не создавать проблем, если что-то пойдет не так. Я хотел видеть Ex6TenZ в качестве капитана и SmithZz — как основного райфлера, не снайпера. Таковы были мои требования. Ex6TenZ был согласен с этим, SmithZz был готов, kennyS — тоже. Но Bodyy не хотел перемен. Он не верил в будущее такого проекта». Папильон добавил, что состав имел множество проблем как в игре, так и вне ее. Он также не отрицает своей вины в неудачах коллектива. «Я пытался поменять роли и позиции когда понимал, что мы не движемся в правильном направлении, — продолжил shox. — Возможно, иногда я делал это чересчур резко, из-за чего игроки немного терялись. Может быть, я недостаточно разговаривал с ними, чтобы выяснить, что они поддерживают меня [в принятых решениях]. Я не собираюсь тыкать пальцем. Как по мне, игроки не подходили друг другу, так что замена одного не сделала бы наши дела лучше. Считаю, что у нас не было одинакового видения игры. Вполне возможно, что мы были слишком разными вне игры. У нас не было нужного взаимодействия, баланса и коммуникации». Shox исключили из G2 9 марта. Вместе с ним команду покинул тренер SmithZz, который решил возобновить карьеру игрока. Вместо Папильона G2 взяла на испытательный срок Оскара mixwell Канэлласа. Позже Дан apEX Мадесклер заявил, что shox никогда не вернется в текущий состав организации, но, возможно, будет выступать за G2 Esports в будущем. По словам Мадесклера, следующие несколько месяцев станут определяющими для коллектива. В январе у shox диагностировали кисту запястья. Операция по ее удалению пройдет 23 марта, после чего французу понадобится до десяти недель на восстановление.