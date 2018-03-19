Бывший тренер «Мюнхена-1860» Бушуев встретился с руководством РФС

Как стало известно «Чемпионату», российский тренер Денис Бушуев, работавший ранее в немецком клубе «Мюнхен-1860», провёл переговоры с РФС по поводу назначения в юношескую сборную России 2001 года рождения. Ожидается, что он войдёт в тренерский штаб Александра Кержакова , который на прошлой неделе возглавил команду.

«Да, мы встречались сегодня с руководством РФС. Диалог идёт. Похоже, что есть интерес с обеих сторон, но некоторые моменты нам ещё нужно обсудить», — сказал Бушуев в интервью корреспонденту «Чемпионата».