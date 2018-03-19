Ещё
Появилось продолжение легендарной летописи правления Путина в стиле «Симпсонов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось продолжение легендарной летописи правления Путина в стиле «Симпсонов» 

Собака 7 часов назад
Фото: Собака
Дизайнер Егор Жгун выпустил продолжение легендарной летописи о правлении Владимира Путина в стиле мультсериала «Симпсоны». За 2,5 минуты в «Еще 6 лет Путина» рассказаны главные российские и мировые события, произошедшие с 2012 по 2018 годы.
В ролике есть и отсылки к событиям на Украине и в Сирии, и к присоединению Крыма, и к выборам президента США, и предполагаемому вмешательству в них российских хакеров, а также выборам мэра Москвы, где Алексей Навальный занял второе место, и другим событиям.
Это уже второе видео Жгуна с обзором правления Путина. В 2012 году он выпустил ролик о первых 12 годах нахождения политика у власти. То видео набрало шесть миллионов просмотров.
12 лет правления Путина за 2 минуты:
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Петербургские спасатели запрещают выходить на лед. Нарушителей будут штрафовать В Пхенчхане открылась Зимняя Паралимпиада-2018 Видео: прохожие не замечают петербуржца, который пытается напугать их в костюме клоуна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение