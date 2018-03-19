Появилось продолжение легендарной летописи правления Путина в стиле «Симпсонов»

Дизайнер Егор Жгун выпустил продолжение легендарной летописи о правлении Владимира Путина в стиле мультсериала «Симпсоны». За 2,5 минуты в «Еще 6 лет Путина» рассказаны главные российские и мировые события, произошедшие с 2012 по 2018 годы.

В ролике есть и отсылки к событиям на Украине и в Сирии, и к присоединению Крыма, и к выборам президента США, и предполагаемому вмешательству в них российских хакеров, а также выборам мэра Москвы, где Алексей Навальный занял второе место, и другим событиям.

Это уже второе видео Жгуна с обзором правления Путина. В 2012 году он выпустил ролик о первых 12 годах нахождения политика у власти. То видео набрало шесть миллионов просмотров.

12 лет правления Путина за 2 минуты:

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