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Boutsen Ginion Racing пригласила Тьяго Монтейру и Тома Коронеля
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Boutsen Ginion Racing пригласила Тьяго Монтейру и Тома Коронеля 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Коллектив Boutsen Ginion Racing из WTCR подписал контракты с опытнешими пилотами — это Тьягу Монтейру из Португалии и Том Коронель из Нидерландов.
Команда Boutsen Ginion Racing провела двухдневные тесты на голландском треке Zandvoort. В том числе и для того, чтобы продемонстрировать ливреи двух Honda Civic TCR, которые «конюшня» приобрела для участия в сезоне-2018 WTCR.
Машина Тьяго Монтейру — это поразительный чёрно-красный Civic со спонсорскими логотипами Brose и Castrol, а жёлтый хэтч Тома Коронеля обклеен логотипами компании DHL, которая и стала вновь его главным спонсором. Монтейру ранее гонялся за Honda Racing, когда был ещё WTCC, тоже на автомобиле Civic. Но другом.
On route to #Zandvoort for the 2nd test day 🚀👊🏻 Can’t wait to drive again now dry and ☀️sunshine😁 withmy new #WTCR #Honda #Civic @BoutsenGinion at @CPZtweets @hondaracingwtcr pic.twitter.com/1mZKpsKihi
— Tom Coronel (@TomCoronel) 14 марта 2018 г.
Том Коронель: «Я выигрывал гонки в TCR Benelux с Boutsen Ginion Racing в прошлом году, и мне кажется, что новый автомобиль Civic TCR получил улучшения во всех областях. Потому я уверен, что мы будем иметь очень быструю и эффективную технику».
Монтейру опробовал Honda Civic TCR ещё в Монце, Италия. Проехал он там всего 10 кругов, но и это позволило получить серьёзное представление о потенциале машины. Для португальца это было важно и по той причине, что нужно было заново привыкать к гоночному кокпиту после серьёзной травмы, лишившей его в минувшем году реальной возможности взять титул в WTCC.
Introducing the @BoutsenGinion Honda Civic TCRs of @Tiagosworld18 and @TomCoronel that will contest the FIA WTCR in 2018. pic.twitter.com/9Sfc4sh76o
— Honda Racing WTCR (@hondaracingwtcr) 13 марта 2018 г.
«Мне очень приятно вернуться за руль гоночной машины, — сказал португалец. — Я проехал всего около 10 кругов, но это было именно то, что было запланировано по моей программе. Сначала немного осторожничал с бордюрами, но не чувствовал проблем с шеей или плечами. Тренировка, которую я выполнял, сработали. План на сегодняшний день состоял в том, чтобы просто понять, насколько я комфортно себя ощущаю в машине, в каких областях мне нужно продолжать работать в плане физической подготовки. Я думаю, что есть ещё некоторые области, где по-прежнему нужно как-то улучшаться, но это всего лишь вопрос времени».
Первый старт сезона-2018 WTCR состоится в Марракеше с 7 по 8 апреля.
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