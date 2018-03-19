Ещё
«10 лет пролетели незаметно». Тимофеев показал фото с Селиховым из 2008-го
Далее:
Читайте также:
Ещё

«10 лет пролетели незаметно». Тимофеев показал фото с Селиховым из 2008-го 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев в Инстаграме опубликовал фотографию с голкипером Александром Селиховым. Снимок примечателен тем, что был сделан в 2008 году, когда оба игрока занимались в школе красно-белых.
Напомним, Тимофеев получил травму передней крестообразной связке колена в матче против тульского «Арсенала» (2:0), который состоялся 9 августа 2017 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 4 играх. В настоящее время он продолжает восстанавливаться от повреждения и занимается по индивидуальной программе.
Селихов в этом сезоне стал основным вратарем «Спартака». Он принял участие в 24 играх красно-белых во всех турнирах, пропустив 27 мячей и получив 1 желтую карточку. В 9 матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
10 лет пролетели незаметно🔴⚪️
Публикация от Artem (@timofeev__40) 19 Мар 2018 в 3:35 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
"Монреаль" уступил "Флориде" Сборная Португалии презентовала форму на чемпионат мира-2018 Сергей Семак: "В "Зенит" никто не зовет"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение