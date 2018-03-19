«10 лет пролетели незаметно». Тимофеев показал фото с Селиховым из 2008-го

Напомним, Тимофеев получил травму передней крестообразной связке колена в матче против тульского «Арсенала» (2:0), который состоялся 9 августа 2017 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 4 играх. В настоящее время он продолжает восстанавливаться от повреждения и занимается по индивидуальной программе.

Селихов в этом сезоне стал основным вратарем «Спартака». Он принял участие в 24 играх красно-белых во всех турнирах, пропустив 27 мячей и получив 1 желтую карточку. В 9 матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

10 лет пролетели незаметно🔴⚪️

Публикация от Artem (@timofeev__40) 19 Мар 2018 в 3:35 PDT