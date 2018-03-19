Фредрик Линдстрем: В Тюмени пройдут честные соревнования 

— Чего ждете от заключительного этапа?
— Посмотрим. У меня сейчас хорошая форма. Возможно, смогу несколько раз заехать в топ-10.
— У вас нет сомнений, что «Жемчужина Сибири» на высшем уровне примет соревнования?
— Уверен, что все пройдет здорово. Я уже соревновался здесь один раз. Помню, что трасса была готова очень хорошо. Стадион здесь великолепный.
— Что скажете по поводу бойкота соревнований некоторыми странами и спортсменами?
— Вы видите, что я здесь. Я думаю, что в Тюмени пройдут честные соревнования. Какими они и должны быть, — цитирует Линдстрема «Тюменская арена».
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.