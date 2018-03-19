Боярский: усы Грудинину только мешают

Народный артист России Михаил Боярский связал неудачу Грудинина на выборах с растительностью на лице, передает НСН.

"Присутствие усов ему уже повредило на выборах.

Посмотрим, как сложится его жизнь без усов", — сказал Боярский.