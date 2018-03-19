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Боярский: усы Грудинину только мешают
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Боярский: усы Грудинину только мешают
Газета.Ru
7 часов назад
Комментарии
Народный артист России
Михаил Боярский
связал неудачу Грудинина на выборах с растительностью на лице, передает НСН.
"Присутствие усов ему уже повредило на выборах.
Посмотрим, как сложится его жизнь без усов", — сказал Боярский.
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