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Боярский: усы Грудинину только мешают
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Боярский: усы Грудинину только мешают 

Газета.Ru 7 часов назад
Народный артист России Михаил Боярский связал неудачу Грудинина на выборах с растительностью на лице, передает НСН.
"Присутствие усов ему уже повредило на выборах.
Посмотрим, как сложится его жизнь без усов", — сказал Боярский.
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