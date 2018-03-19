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Миккике избран главой Серии А чемпионата Италии по футболу
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Миккике избран главой Серии А чемпионата Италии по футболу 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 19 марта. Гаэтано Миккике стал новым президентом Серии А чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Италии (FIGC).
На заседании ассамблеи лиги в Милане за 68-летнего бизнесмена проголосовали все 20 клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата страны. Также кандидатом на пост президента был бывший глава FIGC Карло Тавеккьо.
В марте 2017 года первый руководитель Серии А Маурицио Беретта покинул свой пост. Обязанности президента с того времени исполнял руководитель Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
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