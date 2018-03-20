Бегом в Сочи! На майских праздниках пройдет грандиозный спортивный фестиваль Rosa Run 

Основная цель — заставить людей реализовать свои амбиции и поверить во все, на что они способны. «Drive your Ambition», — говорят в Mitsubishi и призывают принять участие в спортивных мероприятиях в рамках фестиваля. И для этого не надо быть суператлетом. Гонки будут проводить для участиников всех уровней подготовки. Для опытных бегунов в первый день проведут забег на вершину горы Роза Пик, где максимальный подъем составит аж 1150 метров, для выносливых готовят главный марафон Rosa Run, где основным препятствием станет постоянный набор высоты. А те, кто пока не готов на спортивные подвиги, может пойти на подвиг духовный и принять участие в костюмированном и благотворительном fun-забеге. В финальный день фестиваля участники пробегутся на 7-километровом марафоне, тропы которого пройдут по одним из самых живописных мест региона. Бонус — встречи со специалистами по спортивному питанию и настоящими звездами спорта, а также возможность прикупить спортивные товары на специальной ярмарке. В период мероприятия остановиться можно прямо в комплексе «Роза Хутор», при том что для всех участников запускаются особые ценовые предложения на проживание в отелях., — поделился Наоя Накамура, Президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России. Ну что, бегом за билетами? Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно здесь. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram! Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK