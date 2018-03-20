Лунёв: Довбня каждый второй пенальти отбивает — мистика какая-то

«Я специалист по отбиванию пенальти? Это бред вообще, ерунда. В детстве я неплохо отбивал, но потом пошла такая череда, помню, 11 пенальти подряд отбить не мог. Сейчас это просто везение.

Кто-то действительно специалист. Вот Лодыгин, например, посмотрите, что творит. Довбня, кстати, тоже каждый второй отбивает — мистика какая-то. Он меня только радует, рад за него, надеюсь, он будет расти и окажется в хорошем клубе», — сказал Лунёв в эфире программы «Футбол России».