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Лунёв: Довбня каждый второй пенальти отбивает — мистика какая-то
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Лунёв: Довбня каждый второй пенальти отбивает — мистика какая-то 

Чемпионат.com 5 часов назад
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос об умении отбивать пенальти.
«Я специалист по отбиванию пенальти? Это бред вообще, ерунда. В детстве я неплохо отбивал, но потом пошла такая череда, помню, 11 пенальти подряд отбить не мог. Сейчас это просто везение.
Кто-то действительно специалист. Вот Лодыгин, например, посмотрите, что творит. Довбня, кстати, тоже каждый второй отбивает — мистика какая-то. Он меня только радует, рад за него, надеюсь, он будет расти и окажется в хорошем клубе», — сказал Лунёв в эфире программы «Футбол России».
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