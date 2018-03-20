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Кандидат левых сил в Мексике обещает решить энергетический вопрос
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Кандидат левых сил в Мексике обещает решить энергетический вопрос 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал руководствоваться подходом, озвученным в своем время Феликсом Дзержинским, при решении вопроса о будущем энергетической отрасли.
С 2013 года находившаяся ранее исключительно в собственности государства энергоотрасль получила право на частные инвестиции. Так было покончено с почти 80-летним монополизмом госкомпании Pemex. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.
"Горячее сердце и холодная голова", — таким назвал Лопес Обрадор свой подход к нефтяной отрасли в случае победы на предстоящих 1 июля выборах в латиноамериканской стране в записанном им видеообращении.
Он ушел от прямого ответа на вопрос, намерен ли вернуться к монополизму в энергетическом секторе, но пообещал, по его словам, спасти нефть и электроэнергетику, сделав это в рамках закона. «Природные ресурсы страны должны служить мексиканцам, не будет повышений цен бензина, света и газа, это я могу гарантировать. Нет никаких оправданий повышению цен на энергоресурсы», — сказал Лопес Обрадор.
Кандидат от коалиции «Вместе сделаем историю», в которую входят партия «Морена», Партия труда и партия «Социальная встреча», Лопес Обрадор сейчас считается фаворитом президентской гонки. Последний опрос портала SDP Noticias показал, что он опережает более чем на 15% ближайшего конкурента от коалиции «Все за Мексику» (правящая Институционно-революционная партия, партия «Новый альянс» и Зеленая экологическая партия) Хосе Антонио Мида.
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