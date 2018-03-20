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Сергей Семак: «Звал Дзюбу в „Уфу“
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Сергей Семак: «Звал Дзюбу в „Уфу“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «СЭ» признался, что хотел видеть в своей команде нападающего "Зенита" Артему Дзюбу. Форвард этой зимой на правах аренды перебрался в тульский «Арсенал».
— Сообщалось об интересе «Уфы» к Артему Дзюбе. Почему не удалось договориться?
— Потому что у нас нет финансовой составляющей, позволяющей пригласить Артема. Или Олега Шатова с Иваном Новосельцевым​. Для нас это очень дорого.
— Вы лично общались с этими игроками, звали в «Уфу»?
— Звал Артема. Но «Арсенал» был более выгодным вариантом, прежде всего, для «Зенита». Да и для Дзюбы с Новосельцевым Тула поближе к Москве. (Павел ГУРЕВИЧ)
Полностью интервью Семака
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