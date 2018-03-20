Сергей Семак: «Звал Дзюбу в „Уфу“

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «СЭ» признался, что хотел видеть в своей команде нападающего "Зенита" Артему Дзюбу. Форвард этой зимой на правах аренды перебрался в тульский «Арсенал».

— Сообщалось об интересе «Уфы» к Артему Дзюбе. Почему не удалось договориться?

— Потому что у нас нет финансовой составляющей, позволяющей пригласить Артема. Или Олега Шатова с Иваном Новосельцевым​. Для нас это очень дорого.

— Вы лично общались с этими игроками, звали в «Уфу»?

— Звал Артема. Но «Арсенал» был более выгодным вариантом, прежде всего, для «Зенита». Да и для Дзюбы с Новосельцевым Тула поближе к Москве. ( Павел ГУРЕВИЧ

Полностью интервью Семака