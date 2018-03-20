Ещё
Лодыгин: отношения с Манчини всегда были хорошие, не допущу клевету!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лодыгин: отношения с Манчини всегда были хорошие, не допущу клевету! 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин высказался по поводу своих отношений с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.
Ранее голкипер поддержал хештег #МанчиниАут, который направлен против главного тренера клуба. Лодыгин лайкнул сообщение болельщика «Зенита», написавшего этот хештег в комментариях под одним из постов в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме». Позже вратарь удалил отметку «Нравится», комментарий болельщика был также удалён, но пользователь социальной сети под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.
«Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие, мы «Зенит» и должны добиваться результата вместе. Я прошёл через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб! Я благодарен «Зениту» и его болельщикам за всё, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья — это «Зенит»! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!» — написал Лодыгин в «инстаграме».
Чемпионат.com: последние новости
Евгений Хацей сменит Виктора Шалаева на посту генменеджера «Авангарда» Ответы на главные вопросы для семейной хоккейной аудитории Уилер лёжа на животе сделал передачу Лайне, который забил за секунду до сирены
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018232
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом10
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение