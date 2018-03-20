В «Примтеплоэнерго» произошли новые кадровые перестановки 

В ближайшее время КГУП «Примтеплоэнерго» будет официально назначен новый генеральный директор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на konkurent.ru
По предварительной информации, вместо Федора Ярошевича, пришедшего на смену Алене Григорьевой практически сразу после назначения на пост врио губернатора Андрея Тарасенко, крупнейшим предприятием жилищно-коммунального комплекса будет вновь руководить Александр Патрин.
Нового руководителя коллективу «Примтеплоэнерго» представил врио вице-губернатор Гагик Захарян в понедельник, 19 марта. По словам источников в КГУП, официально Патрин вступит в должность через три дня. За эти дни Федор Ярошевич должен сдать все свои дела.
Напомним, что Патрин возглавлял «Примтеплоэнерго» четыре года — с 2008-го по 2012 годы. Потом он перешел на работу в администрацию Владивостока, где стал заместителем Игоря Пушкарева по вопросам экологии и содержания жилого фонда. Однако в команде бывшего мэра Владивостока он пробыл не долго, до лета 2013 года.