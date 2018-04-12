В олимпиаде «Я — профессионал» победили 27 волгоградских студентов

27 студентов волгоградских вузов стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, свои знания и способности в конкурсе продемонстрировали студенты ВолГУ, ВолгГТУ, ВолгГМУ, ВолГАУ. Победители получили возможность стажировки в известных отечественных компаниях. Кроме того, они получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов.

Всего в олимпиаде участвовало 295 000 молодых людей из 828 вузов 84 регионов России.

Добавим, конкурс стартовал в ноябре 2017 года и завершился в марте 2018 года.