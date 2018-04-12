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В олимпиаде «Я — профессионал» победили 27 волгоградских студентов
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В олимпиаде «Я — профессионал» победили 27 волгоградских студентов 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
27 студентов волгоградских вузов стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады «Я — профессионал».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, свои знания и способности в конкурсе продемонстрировали студенты ВолГУ, ВолгГТУ, ВолгГМУ, ВолГАУ. Победители получили возможность стажировки в известных отечественных компаниях. Кроме того, они получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов.
Всего в олимпиаде участвовало 295 000 молодых людей из 828 вузов 84 регионов России.
Добавим, конкурс стартовал в ноябре 2017 года и завершился в марте 2018 года.
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