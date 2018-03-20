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В Алтайском крае пройдет краевой конкурс «Мисс и Мистер СО „Алтай“ — 2018»
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В Алтайском крае пройдет краевой конкурс «Мисс и Мистер СО „Алтай“ — 2018» 

АиФ — Алтай 7 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
19 марта в Алтайском государственном техническом университете состоялся отбор участников краевого конкурса красоты и творчества «Мисс и Мистер СО „Алтай“ — 2018». 35 студентов региональных вузов, бойцов отрядов различных направлений приняли участие в кастинге и лишь 16 из них вышли в финал: Татьяна Кудыкина, боец ССО «Сибиряк» и ОСД «Прометей», Виктория Хороброва, боец ККПОА «Ювента» и ОСД «Аzимут», Елизавета Обуховская, комиссар ССО «Фантазия» и ОСД «Синяя птица», Юлия Храмцова, боец ССО «Монолит» и ОСД «Время», Ольга Филиппова, боец ССО «Ватерпас» и ОСД «Время», Анна Лихачева, боец МСПО «Союз» и ОСД «Горизонт», Наталья Русина, боец СОП «Аллегро» и ОСД «Синяя Птица», Алёна Казачёк, боец СПО «Сигма», ОСД «Горизонт». Пары им составят юноши: Константин Борискин, боец МПО «Аврора» и ОСД «Эверест», Денис Амельченко, боец ССО «Русичи» и ОСД «Гольфстрим», Евгений Остапов, боец ССО «Легенда» и ОСД «Белые медведи», Дмитрий Сластин, боец ССО «Товарищ» и ОСД «Аzимут», Николай Неверов, ССО «Сольвейг» и ОСД «Армада», Владимир Капустин, командир ССО «Держава» и боец ОСД «Время», Руслан Кузнецов, боец МСПО «Союз» и ОСД «Горизонт», Иван Лузянин, боец СОП «Аллегро», ОСД «Аквилон».
Впереди у конкурсантов месяц плодотворной работы: подготовка хореографических постановок, участие в фотосессиях и PR-акциях партнеров конкурса, репетиции, подготовка творческих номеров, участие в он-лайн голосованиях.
Финал конкурса пройдет 25 апреля в баре-ресторане «Опера» (пр. Красноармейский, 36).
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