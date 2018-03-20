«Урал» вылетел на Кипр, где проведет два контрольных матча

Эта игра пройдет на «Екатеринбург Арене» 1 апреля.

Подопечные Александра Тарханова с 20 по 29 марта будут тренироваться в городе Пафос — там же, где базировались во время зимних сборов. В составе уральской команды нет Никиты Чернова , который отправился в расположение молодежной сборной России, а также Вараздата Арояна, вызванного в сборную Армении. Вместе с главной командой на сбор полетел нападающий молодежного состава Николай Сидоркин

На Кипре футболисты «Урала» планируют не только тренироваться, но и провести контрольные матчи. Согласно предварительным планам, команда проведет две игры 24 и 25 марта, в которых сыграет двумя разными составами. Соперники определятся позже.