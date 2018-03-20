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«Урал» вылетел на Кипр, где проведет два контрольных матча
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«Урал» вылетел на Кипр, где проведет два контрольных матча 

Советский спорт 6 часов назад
Эта игра пройдет на «Екатеринбург Арене» 1 апреля.
Подопечные Александра Тарханова с 20 по 29 марта будут тренироваться в городе Пафос — там же, где базировались во время зимних сборов. В составе уральской команды нет Никиты Чернова, который отправился в расположение молодежной сборной России, а также Вараздата Арояна, вызванного в сборную Армении. Вместе с главной командой на сбор полетел нападающий молодежного состава Николай Сидоркин.
На Кипре футболисты «Урала» планируют не только тренироваться, но и провести контрольные матчи. Согласно предварительным планам, команда проведет две игры 24 и 25 марта, в которых сыграет двумя разными составами. Соперники определятся позже.
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