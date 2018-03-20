Владислав Вакаев в феврале стал самым упоминаемым депутатом АКЗС 

Лидерство в медиарейтинге «Политсибру» ему обеспечили многочисленные комментарии внутрипартийных скандалов, а также участие в пресс-конференции по поводу социального манифеста партии.
На втором месте рейтинга — спикер АКЗС Александр Романенко. Его имя упоминали как никогда мало. В основном, в связи с участием в текущих мероприятиях.
Сергей Писарев поднялся с 7 на 3 место, но все его упоминания в прессе не связаны с политической деятельностью. Директор Барнаульского зоопарка рассказывал о вступлении в Союз зоопарков и аквариумов России и о проведении Масленницы.