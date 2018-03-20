Лучший друг Флойда Мэйуэзера боится за него в ММА

Леонард Эллерби — многолетний друг, советник и деловой партнёр Флойда Мэйуэзера-младшего — не стал скрывать, что переживает за него в связи с намерением выступить в ММА. Однако, при этом не сомневается, что Флойд примет правильное решение и в очередной раз соберёт рекордную кассу.

«Я бы не хотел, чтобы он это делал, — говорит Эллерби в интервью Yahoo Sports. — Я забочусь о нём и никогда не хотел бы видеть, как с ним что-то случится, особенно, когда речь идёт о столь рискованном предприятии. Но это только лишь моё мнение, и решение принимать тоже не мне. Он прекрасно понимает все риски, которые несут в себе единоборства. Опять же, он как никто другой умеет принимать правильные решения. И если ему придётся решать, это будет наилучшее для него решение».

«Всё, во что вовлекался Мэйуэзер, било рекорды, — напоминает Леонард. — Он добился небывалых высот в понимании всех аспектов бизнеса и установлении рекордов. Он гений. И если он решит пойти на это, нет никаких сомнений, что цифры в итоге будут просто немыслимыми».

Накануне Мэйуэзер заявил, что собирается получить лицензию на выступления в ММА. Букмекеры уже пришли к выводу, что надеяться в реванше с Конором Макгрегором на игровом поле последнего Флойду практически не на что.

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