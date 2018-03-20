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«Торпедо» провело очередной контрольный матч
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«Торпедо» провело очередной контрольный матч 

ТВ-МИГ 7 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса fc-tv.ru  Владимирский футбольный клуб «Торпедо» продолжает готовится к чемпионату страны. В минувшую субботу команда на своём поле принимала любителей из Струнино «5-й Октябрь». Изначально контрольный матч сыграть «Торпедо» должно было с ФК «Арарат», но в последний момент что-то не срослось и игру отменили. В кратчайшие сроки руководство клуба «заменило» соперника на клуб из Струнино.
Матч состоялся на малой спортивной арене стадиона «Торпедо». Естественно, никаких трудностей «чёрно-белые» в матче с любителями не испытали и переиграли соперника со счётом 8:0. Дублем в составе чёрно-белых отметился Дмитрий Агапцев, по одному мячу в ворота соперника отправили Александр Туршаков, Александр Заикин, Игорь Родионов, Дмитрий Маликов, Евгений Тараканов, Дмитрий Забродин.
Следующую встречу торпедовцы проведут 21 марта против команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Матч пройдёт на МСА стадиона «Торпедо в 14:00.
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