«Торпедо» провело очередной контрольный матч

Фото с ресурса fc-tv.ru Владимирский футбольный клуб «Торпедо» продолжает готовится к чемпионату страны. В минувшую субботу команда на своём поле принимала любителей из Струнино «5-й Октябрь». Изначально контрольный матч сыграть «Торпедо» должно было с ФК «Арарат», но в последний момент что-то не срослось и игру отменили. В кратчайшие сроки руководство клуба «заменило» соперника на клуб из Струнино.

Следующую встречу торпедовцы проведут 21 марта против команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Матч пройдёт на МСА стадиона «Торпедо в 14:00.