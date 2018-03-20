Бернд Шустер возглавил китайский футбольный клуб «Далянь Ифан»

Ранее пост главного тренера китайской команды занимал Ма Линь, который был отправлен в отставку после трех поражений подряд.

Последним местом работы Шустера была испанская «Малага», которую он покинул в 2014 году. Ранее на протяжении тренерской карьеры немецкий специалист работал с такими клубами, как мадридский "Реал" , донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

О сроках контракта 58-летнего немца не сообщается.