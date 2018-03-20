Бернд Шустер возглавил китайский футбольный клуб «Далянь Ифан» 

Ранее пост главного тренера китайской команды занимал Ма Линь, который был отправлен в отставку после трех поражений подряд.
Последним местом работы Шустера была испанская «Малага», которую он покинул в 2014 году. Ранее на протяжении тренерской карьеры немецкий специалист работал с такими клубами, как мадридский "Реал", донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».
О сроках контракта 58-летнего немца не сообщается.
В феврале в китайский клуб из мадридского «Атлетико» перешли Янник Феррейра-Карраско и Николас Гайтан.