Лидер Серии А «Ювентус» заинтересовался украинским вратарем

По информации футбольного агента Ираклия Хведелиани, итальянский клуб сделал предложение о трансфере игрока.

"У Лунина нет официального агента, поэтому мы вместе с его отцом занимаемся его спортивной карьерой. Мы получили несколько предложений по Андрею от «Зальцбурга» и «Ювентуса», но пока ничего особенного", — приводит слова агента Calciomercato.it.

Отмечается, что «Заря» готова расстаться с Луниным летом 2019 года за €6 млн 19-летний вратарь в текущем сезоне чемпионата Украины провел 21 матч, в которых пропустил 25 мячей.