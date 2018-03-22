Лидер Серии А «Ювентус» заинтересовался украинским вратарем 

Вратарь луганской «Зари» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает "Советский спорт".
По информации футбольного агента Ираклия Хведелиани, итальянский клуб сделал предложение о трансфере игрока.
"У Лунина нет официального агента, поэтому мы вместе с его отцом занимаемся его спортивной карьерой. Мы получили несколько предложений по Андрею от «Зальцбурга» и «Ювентуса», но пока ничего особенного", — приводит слова агента Calciomercato.it.
Отмечается, что «Заря» готова расстаться с Луниным летом 2019 года за €6 млн 19-летний вратарь в текущем сезоне чемпионата Украины провел 21 матч, в которых пропустил 25 мячей.
Ранее сообщалось, что в услугах Лунина заинтересован мадридский "Реал".