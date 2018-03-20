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Депутаты Госдумы от Алтайского края стали более активными в прессе
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Депутаты Госдумы от Алтайского края стали более активными в прессе 

АиФ — Алтай 6 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Депутаты Госдумы от Алтайского края нарастили медиаактивность по итогам февраля.
На первой строчке рейтинга Александр Прокопьев, который участвовал в ряде мероприятий: в квесте в честь 75-летия Сталинградской битвы в Бийске, в открытии центра поддержки волонтерства во Владикавказе, в турнире по стрельбе среди сотрудников госорганов в ДОСААФ России.
На втором месте — Наталья Кувшинова, которая побывала в составе делегации Госдумы во Владикавказе и присутствовала на отчете главы Барнаула, и Александр Терентьев, который в феврале обратился к губернатору с просьбой пояснить, как в Алтайском крае исполняется решение Конституционного суда о начислении «северных» надбавок поверх МРОТ. Также Александра Терентьева упоминали в новостях с пресс-конференции, организованной «СР» в Барнауле.
Третье место разделили Валерий Елыкомов и Николай Герасименко. Первый вспоминал стройотрядовское прошлое, рассказывал о проекте «Здоровое сердце ребенка», говорил о необходимости системного подхода в решении экологических проблем. Николай Герасименко рассказывал об инициативе разработки федеральной программы, направленной на снижение смертности мужчин.
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