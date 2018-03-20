«Аляска» выиграла первый официальный турнир по флорболу среди глухих

Дебютный Кубок Сибири по флорболу собрал в Омской области семь команд со всей страны.

Накануне в СК «Юность» завершился Открытый Кубок Сибири по флорболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. Этот турнир стал первым официальным соревнованием на территории региона. В Омскую область приехали команды «Байкал» (Иркутск), «Бердские коршуны» (Бердск), «Москва» (Москва), ЦАФКиС (Новосибирск), «Горный Алтай» (Горно-Алтайск) и «Кузбасс» (Кемерово). Встречали соперников на правах хозяев игроки омской «Аляски» (тренер — Юрий Самсонов ).

Команды были разделены на две подгруппы. В первую вошли новосибирские, кемеровские, московские и бердские флорболисты, во вторую — иркутские, горноалтайские и омские. Примечательно, что все (!) участники подгруппы Б в итоге попали в число призеров.

Но для начала они сыграли все матчи группового этапа. Явным фаворитом этих поединков стала «Аляска», переигравшая соперников с общим счетом 15:0. Иркутянам омичи забросили шесть безответных мячей, а алтайцам — девять. Между собой «Байкал» и «Горный Алтай» также не стали играть вничью — здесь значительно сильнее были байкальцы (8:0).

А вот матчи в подгруппе А оказались более напряженными. Лишь в одной из шести встреч был зафиксирован разгромный счет — с результатом 5:0 «Бердские коршуны» оказались сильнее «Кузбасса». Но первое место в подгруппе заняла «Москва», победившая ЦАФКиС (3:2) и «Кузбасс» (3:0) и сыгравшая вничью с «коршунами» (2:2). Вторыми стали «Бердские коршуны», также не потерпевшие ни одного поражения — на их счету 5 очков за победу над «Кузбассом» и ничьи с «Москвой» и ЦАФКиС (2:2).

Именно москвичи и бердчяне попали в полуфинал, где встретили серьезное сопротивление со стороны иркутского «Байкала» и омской «Аляски». Причем, иркутяне и омичи не дали усомниться в своем превосходстве: «Байкал» обыграл «Москву» со счетом 6:1, а «Аляска» — «Бердских коршунов» (7:0).

Расстроенные таким развитием событий москвичи так и не смогли настроиться на игру за 3-е место, где уступили «коршунам» со счетом 1:6. А вот финальная игра выдалась более напряженной. И только индивидуальное мастерство игроков «Аляски», имеющих большой опыт во флорболе, позволило победить омичам — 2:0.

Многолетний тренер «Аляски», известный в прошлом игрок хоккейной «Юности» Юрий Самсонов так прокомментировал победу своей дружины: «Этой команде уже отдано 12 лет моей жизни. Но жизнь прошла совместно с учащимися, их родителями. Большое спасибо именно родителям, которые поверили в меня и своих детей. Плюс к этому мы проделали большой трудовой путь. Мы много „колесили“ по России, показывали, что инвалиды тоже что-то умеют. Итог, думаю, закономерен. Даже не стоит скрывать, что на данный момент омичи занимают первое место в России в этом направлении. Думаю, в ближайшее время серьезных соперников у нас не будет. Но ребята, конечно, стараются. Особенно Иркутск, Бердск, Новосибирск, Москва. Но нужно заниматься с детьми, с малышами. У меня уже есть ребята 2009 года рождения с хорошей перспективой. Они видят эту перспективу, рвутся к результатам, чтобы попасть в команду. Смотрят на своих старших ребят с уважением, понимают, что им нужно для достижения цели. Уже 19 мая мы едем на международный турнир в Новосибирск, где будут играть традиционно сильные флорболисты — шведы, финны, норвежцы, чехи. На их фоне мне хотелось бы посмотреть, чего мы добились за эти годы. Это будет главный показатель. Также мы получили приглашение на турнир в Чехию».

По словам Юрия Андреевича, омский турнир стал генеральной репетицией перед майским международным смотром в Новосибирске.