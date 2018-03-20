Протоколы троеборцев породили «сенсацию»

Полиатлонисты ЦОП «Авангард» вновь сыграли главные роли на чемпионате и первенстве Омской области, а чемпионки мира Юлии Рычковой неожиданно не оказалось на пьедестале.

Впрочем, объяснялась «сенсация» довольно просто. После ударных нагрузок начала марта — успешного участия в чемпионате России и мира — лидер омского, да и мирового полиатлона получила полное моральное право на восстановительную паузу. Хотя изначально организаторы предполагали видеть «международницу» Рычкову — бронзового призера чемпионата планеты 2018 года на своем старте.

В итоге 15 и 16 марта чемпионат и первенство Омской области, проходившие в Центре лыжного спорта (стрельба, и силовая гимнастика) и на территории ПКиО Советского округа (лыжная гонка) потеряли яркого участника, но не интригу. Остальные лидеры омского полиатлона были в строю. А у женщин борьба за «золото» вовсе обострилась до предела.

После трех видов испытаний равную сумму баллов заработали Мария Жилкина и Анастасия Антипова: на счету одноклубниц из ЦОП «Авангард» набралось по 285 очков! Склонить чашу весов в свою сторону мастеру спорта Марии Жилкиной помогло превосходство в стрельбе и силовой гимнастике. Анастасия Антипова была заметно сильнее на лыжне, опередив соперницу на две минуты, но осталась на второй строчке протокола, зато с «мастерской» суммой баллов. Третье место заняла Александра Самойленко (СибГУФК, 267).

За честь семьи Рычковых на чемпионате Омской области достойно постоял 42-летний Денис Рычков . На мартовском чемпионате мира в Сасово (Рязанская область) ветеран ЦОП «Авангард» занял 6-е место, попутно выполнив норматив мастера спорта международного класса. На родной земле, пусть и с меньшей конкуренцией, Денис вновь был неудержим: 284 балла и уверенное первое место. Пьедестал Рычков поделил с товарищами из «Авангарда» — Андреем Шмидтом (276) и Сергеем Муромцевым (274).

Победителями первенства Омской области и ветеранских стартов по полиатлону в своих возрастах стали: Радислав Логов, Игорь Швебель, Дарья Бетина, Алёна Боргуль, Полина Ващенко и Валерий Кулагин.

Отдельный зачет в ходе состязаний велся в рамках Спартакиады вузов (6 команд). Призовую тройку ожидаемо возглавили студенты СибГУФК (1257 баллов), далее расположились ОмГАУ (1202) и ОмГУПС (1139). Лучшие личные результаты показали Мария Жилкина — уже указанные 285 очков (ОмГАУ) и Николай Бахура (СибГУФК, 261).

В общей сложности участниками состязаний 15 и 16 марта стали 78 троеборцев.