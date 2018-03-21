Ещё
Антуан Гризманн: С моим будущим все будет решено до чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антуан Гризманн: С моим будущим все будет решено до чемпионата мира 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«С моим будущим все будет решено до чемпионата мира. Я хочу поехать в Россию с чистой головой. Вопрос не в том, чтобы знать, где я буду играть. Но звонки с вопросами в неподходящий момент могут утомлять. Так что я сказал сестре, что решу, останусь в Мадриде или нет, до отъезда в Россию», — цитирует Гризманна журналист Джанлука ди Марцио.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. 26-летний Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. На турнире в России Гризманн вместе со сборной Франции сыграет в группе С с командами: Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, «Лужники»).
Советский спорт: последние новости
Аркадий Дворкович: Стадион в Калининграде готов к вводу в эксплуатацию Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» Глава РУСАДА: Надо выстроить отношения с WADA и восстановить доверие
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение