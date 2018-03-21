Антуан Гризманн: С моим будущим все будет решено до чемпионата мира

«С моим будущим все будет решено до чемпионата мира. Я хочу поехать в Россию с чистой головой. Вопрос не в том, чтобы знать, где я буду играть. Но звонки с вопросами в неподходящий момент могут утомлять. Так что я сказал сестре, что решу, останусь в Мадриде или нет, до отъезда в Россию», — цитирует Гризманна журналист Джанлука ди Марцио.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. 26-летний Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. На турнире в России Гризманн вместе со сборной Франции сыграет в группе С с командами: Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, «Лужники»).