Министр спорта назвал сроки введения в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о сроках введения в эксплуатацию стадионов к чемпионату мира по футболу — 2018. Слова чиновника приводит ТАСС

"У нас чемпионат мира пройдет в 11 городах на 12 стадионах. В прошлом году пять стадионов введено в эксплуатацию, в этом году нужно ввести еще семь — шесть до конца марта, и последний в Самаре будет введен в апреле.

Это сложнейшие объекты, стадионы все новые", — сказал Колобков.

Ранее в ФИФА рассказали о темпе продаж билетов на чемпионат мира — 2018.