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Министр спорта назвал сроки введения в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018
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Министр спорта назвал сроки введения в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министр спорта России Павел Колобков рассказал о сроках введения в эксплуатацию стадионов к чемпионату мира по футболу — 2018. Слова чиновника приводит ТАСС.
"У нас чемпионат мира пройдет в 11 городах на 12 стадионах. В прошлом году пять стадионов введено в эксплуатацию, в этом году нужно ввести еще семь — шесть до конца марта, и последний в Самаре будет введен в апреле.
Это сложнейшие объекты, стадионы все новые", — сказал Колобков.
Ранее в ФИФА рассказали о темпе продаж билетов на чемпионат мира — 2018.
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