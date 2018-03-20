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Представители УЕФА еще трижды посетят Санкт-Петербург перед Евро-2020 с инспекцией
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Представители УЕФА еще трижды посетят Санкт-Петербург перед Евро-2020 с инспекцией 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены посетить Санкт-Петербург еще три раза до проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Игоря Албина.
Второй инспекционный визит представителей УЕФА проходит в Петербурге с 20 по 22 марта. В ходе визита комиссия оценила возможности стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове и созданной для него инфраструктуры.
"Представители УЕФА сообщили, что у них в планах совершить еще третий и четвертый инспекционные визиты в Петербург, а затем уже перед самым турниром будет завершающий пятый визит. Конечная цель этой работы — чтобы все площадки соответствовали ожиданиям от Евро-2020 и тем стандартам, которые уже сложились у Союза европейских футбольных ассоциаций", — сказано в сообщении.
Эти летом арена на Крестовском примет матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.
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