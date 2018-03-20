Родившая Исинбаева стала копией Варнавы

Родившая сына Елена Исинбаева внесла коррективы в свой образ. По мнению многих поклонников, прославленная спортсменка стала очень похожа на юмористку Екатерину Варнаву

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Исинбаева опубликовала фотографию, на которой, судя по комментариям, ее мало кто узнал. На снимке прославленная спортсменка запечатлена в темных очках и с осветленными прядями волос на голове. «Как вам моя новая прическа?😎» — поинтересовалась мнением подписчиков Исинбаева.

Многочисленные поклонники выразили восторг, а некоторые особо внимательные фанаты заявили, что Елена удивительно похожа на юмористку, звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву. «На юмористку Варнаву стали очень похожи) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «мне одной кажется что на меня смотрит катя Варнава?))))», «Я подумала Варнава на меня смотрит», " се шикарно, но губы оставь свои", «супер! очень красиво))😍», «Очень вам идет!», «отличная смена имиджа!», «Хорошо, посвежела, похорошела, и все сеченые кончики отрезала», — высказались пользователи Сети.

Напомним, 14 февраля Елена Исинбаева родила сына, о чем рассказала в своем Instagram. Причем имя мальчика счастливая спортсменка предпочла не афишировать. По некоторой информации, ребенок появился на свет в Монте-Карло. Прославленная легкоатлетка стала мамой во второй раз — у них с мужем Никитой Петиновым есть трехлетняя дочь Ева.