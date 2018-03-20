Минспорт РФ окажет финансовую помощь регионам для эксплуатации стадионов ЧМ-2018

"Мы вносим изменения в программу наследия: мы рассчитываем средства, регионам будет оказана финансовая помощь в эксплуатации этих арен. Стоимость содержания такого объекта от 200 миллионов в год, они могут загружаться не только футбольными матчами, но и другими мероприятиями. Главное, чтобы ими профессионально занимались регионы", — сказал Колобков.

"Международная федерация футбола очень положительно оценивает готовность стадионов и площадок, их требования достаточно сложные, сотрудники присутствуют на всех стадионах. До конца года будем эксплуатировать стадионы — наша организация «Спорт-Инжиниринг», а потом будет передача регионам", — отметил министр спорта.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.