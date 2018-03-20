Почти как Холи: алматинцы проводили зиму красочной лыжной гонкой

Чистый на старте, яркий на финише. В Алматы прошел яркокросс. В этот день проехать всю дистанцию и уйти чистым домой не удалось никому, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Тимур Сандыбаев

В этом заезде нет победителей. Главная цель — получить удовольствие и быть самым ярким на финише. На старт вышли более 500 участников. Проехать трассу мог любой желающий, способный стоять на лыжах или сноуборде. Краска гипоаллергенная и очень легко смывается. Тем не менее, всем участникам выдали белые костюмы, чтобы защитить дорогостоящую горнолыжную экипировку. После заезда костюмы можно выбросить и продолжить кататься в чистой одежде. Длина трассы — километр. На протяжении дистанции — пять пунктов с краской. Яркие облака закрывали обзор гонщикам, кто-то подлетал на трамплинах, спортсмены падали и получалась настоящая куча-мала. Краска — это пищевая пудра, смешанная с красителями. Для заезда потребовалось 20 мешков разноцветного порошка. Больше всех веселились волонтеры. Еще до старта они превратили свои комбинезоны в настоящие художественные холсты. Все вокруг окрасилось в яркие цвета, даже снег перестал быть белым. «Главное — правильно кидать краску. Нас учили кидать ее с любовью», — говорит волонтер Даша.

«Надо кидать не в лицо. Детей стараемся немного обсыпать, чтобы они не вдохнули ничего лишнего. Главное, чтобы все без травм проехали. Если человек упал, мы ему помогаем», — отмечает волонтер Никита.

В заезде приняли участие более 500 спортсменов и все благополучно доехали до финиша, без травм и серьезных падений. Главную задачу — быть ярким — выполнил каждый, кто вышел на старт.

«Мне все очень понравилось. Вот только я очень быстро проехала трассу, хотелось бы еще раз. У меня все лицо в краске», — говорит девушка.

«Я приехал с дочкой и сыном. Поучаствовали в таком классном мероприятии! Получили не только краску, но и адреналин», — делится эмоциями участник заезда. «Столько народа собралось. Все круто», — добавляет молодой человек. На финише участников ждала музыкальная программа, конкурсы и призы. После успешной зимней версии яркокросса, организаторы запланировали проводить такие старты круглый год и вносить в программу новые элементы и разнообразные средства передвижения.

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