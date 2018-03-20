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Подмосковным школьникам — победителям международных олимпиад выплатят по 500 тыс. руб.
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Подмосковным школьникам — победителям международных олимпиад выплатят по 500 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Школьникам из Подмосковья, победившим в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, выплатят денежные премии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
«По решению губернатора Московской области впервые в Подмосковье школьникам — победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, награжденным золотой, серебряной или бронзовой медалями будут выплачиваться вознаграждения: победителям — по 500 тыс. руб., серебряным призерам — по 300 тыс. руб., бронзовым призерам — по 200 тыс. руб. Соответствующее постановление правительства Московской области принято сегодня на заседании правительства Московской области», — приводятся в сообщении слова министра образования Подмосковья Марины Захаровой.
В пресс-службе напомнили, что в 2017 г. ученик 11 класса гимназии №1 из Жуковского Даниил Долгов завоевал золотую медаль на XI Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила на острове Пхукет в Таиланде.
«Такая поддержка одаренных и талантливых ребят Подмосковья станет хорошим стимулом для их дальнейших побед на международном уровне», — подчеркнула М. Захарова.
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