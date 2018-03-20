Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор проверят строящиеся в Подмосковье объекты к ЧМ‑2018

Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор проведут проверку строящихся на территории Московской области спортивных объектов к чемпионату мира по футболу-2018, сообщила во вторник глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева

«Мы составили план-график проведения надзорных мероприятий, в который попали девять строящихся объектов в Бронницах, Долгопрудном, Лобне, Химках, поселках Глебовский и Дедовск городского округа Истра, в поселке Селятино городского округа Наро-Фоминск, а также в Дмитровском и Солнечногорском районах», — перечислила Витушева.

Она подчеркнула, что операция под названием «Чистая игра» стартует на этой неделе и завершится в последнюю неделю апреля.

В рамках операции представители двух надзорных органов проверят содержание мест проведения строительных работ и прилегающих к ним территорий, каждый по своим направлениям. При необходимости специалисты надзорных служб смогут оказать друг другу методическую и консультационную помощь.

«В рамках своих полномочий мы прежде всего проследим за безопасностью на прилегающих к строительным объектам территориях, проверим состояние ограждений, дабы не допустить проникновение на стройки детей. Чтобы не допустить загрязнение подъездов и автомобильных дорог, проверим наличие на стройке пункта мойки колес», — уточнила Витушева.

Кроме того, глава Госадмтехнадзора отметила, что помимо вышеуказанного, в рамках рейдов планируется выявить и пресекать нарушения в состоянии объектов освещения, а также не допускать складирования стройматериалов в ходе проведения строительных работ.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».