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СМИ сообщили о задержавшемся из-за пьяного пилота рейсе «Аэрофлота»
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СМИ сообщили о задержавшемся из-за пьяного пилота рейсе «Аэрофлота» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Главный региональный
Telegram-канал Mash сообщает, что в Казани на шесть часов задержали рейс «Аэрофлота» из-за проверки пилота на алкогольное опьянение.
По данным Mash, речь идет о самолете Airbus 320 с 80-ю пассажирами на борту, который должен был вылететь в Шереметьево 17 марта в 07:00. На медкомиссии перед вылетом выяснилось, что в крови 42-летнго командира самолета содержится 0,2 промилле алкоголя, утверждает канал.
Фельдшер медпункта не допустила его до полета. Лайнер с 24 пассажирами вылетел в Москву в 13:02, остальные пассажиры отправились в столицу другими рейсами.
Mash утверждает, что пилот пытался уговорить медиков допустить его до полета, убеждал их, что «нормально долетит». Затем он якобы порвал акт медосвидетельствования, фельдшеру пришлось написать новый.
По информации Telegram-канала, первоначально пилот говорил, что спиртное не употреблял, затем якобы признался, что пил в гостинице накануне. Уже после этого он сказал, что «позавчера» выпил дома немного вина.
«Аэрофлот» «категорически опровергает» информацию о пьяном пилоте, сообщает РБК. По словам представителей авиакомпании, пилот прошел медэкспертизу в «Республиканском наркологическом диспансере министерства здравоохранения республики Татарстан». По итогам обследования признаков опьянения у него не выявили. Перевозчик предоставил РБК копию акта медицинского освидетельствования, которую подписал психиатр-нарколог Айдар Нигматуллин.
 Ещё 14 источников 
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