Велопробег на Сортировке 

На Сортировке пройдет велопробег по значимым местам района. Вместе с горожанами на прогулку выйдет глава администрации района Андрей Курочкин.
Чиновник проведет для участников небольшую экскурсию по улицам Старой и Новой Сортировки, после чего всех ждет привал на лыжной базе «Локомотив».
Старт велопрогулки 24 марта, в парке семейного отдыха «Таганская слобода» на Бебеля, 111 в 11:00. Регистрация начнется в 10:00 Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Бебеля, 111 Центр карты:
56.86478756783807,60.54578549999999
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.864787,60.545785
Дата:
суббота, марта 24, 2018
Комментарий к дате:
11:00 Стоимость:
Бесплатно
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