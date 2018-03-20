Велопробег на Сортировке

На Сортировке пройдет велопробег по значимым местам района. Вместе с горожанами на прогулку выйдет глава администрации района Андрей Курочкин

Чиновник проведет для участников небольшую экскурсию по улицам Старой и Новой Сортировки, после чего всех ждет привал на лыжной базе «Локомотив».

Старт велопрогулки 24 марта, в парке семейного отдыха «Таганская слобода» на Бебеля, 111 в 11:00. Регистрация начнется в 10:00 Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Бебеля, 111 Центр карты:

56.86478756783807,60.54578549999999

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.864787,60.545785

Дата:

суббота, марта 24, 2018

Комментарий к дате:

11:00 Стоимость:

Бесплатно

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