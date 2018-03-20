Гоги Когуашвили: Как непонятно Кубок мира попал в календарь, также непонятно оттуда и исчез 

Кубок мира по греко-римской борьбе, который был запланирован на 11-13 апреля в Ахвазе (Иран), не состоится. Это изменило в очередной раз планы подготовки сборной команды России. Теперь перед чемпионатом Европы у вторых-третьих номеров старта не будет. Но главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал, что этой весной, помимо чемпионата Европы, у команды еще будет немало важных стартов.
— К сожалению, как непонятно Кубок мира попал в календарь, также непонятно он оттуда и исчез. Изначально мы запланировали ехать на турнир в Болгарию. После этого мы эти соревнования отменили — переработали план подготовки, сделали его под Кубок мира, ведь двух зайцев не поймаешь. И вот буквально три-четыре дня назад, уже после завершения сбора в горах, мы узнали, что Кубка мира не будет. Получается, что мы не попали ни в Болгарию, ни в Иран. Наверное, он теперь состоится в конце года, потому что я просто не вижу в календаре «окна», в которое можно было «запихнуть» Кубок мира.
— Те ребята, которые должны были бороться на Кубке мира, нигде выступать не будут?
— Получается, что нет. Мы планировали отправить в Иран вторых-третьих номеров.
— Ближайший старт сборной команды — турнир в Эстонии, где выступят победители Мемориала Поддубного, а также чемпионат Европы. На каких стартах кроме этого будут выступать наши борцы?
— 7 апреля у нас старт в Эстонии, где выступят победители Поддубного. Кроме этого, в начале лета у нас первенство Европы среди спортсменов до 23 лет, и отборочным турниром к этим соревнованиям будет Мемориал Алексея Савинкина и Виктора Малова, который пройдет 11-13 апреля в Москве во Дворце спорта Ярыгина. По итогам этого турнира мы определим состав в Турцию. Также, у нас практически сразу после чемпионата Европы — чемпионат мира среди военнослужащих. Так что практически каждый борец сборной России до чемпионата России еще где-то поборется.