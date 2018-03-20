Гоги Когуашвили: Как непонятно Кубок мира попал в календарь, также непонятно оттуда и исчез

Кубок мира по греко-римской борьбе, который был запланирован на 11-13 апреля в Ахвазе (Иран), не состоится. Это изменило в очередной раз планы подготовки сборной команды России. Теперь перед чемпионатом Европы у вторых-третьих номеров старта не будет. Но главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал, что этой весной, помимо чемпионата Европы, у команды еще будет немало важных стартов.

— К сожалению, как непонятно Кубок мира попал в календарь, также непонятно он оттуда и исчез. Изначально мы запланировали ехать на турнир в Болгарию. После этого мы эти соревнования отменили — переработали план подготовки, сделали его под Кубок мира, ведь двух зайцев не поймаешь. И вот буквально три-четыре дня назад, уже после завершения сбора в горах, мы узнали, что Кубка мира не будет. Получается, что мы не попали ни в Болгарию, ни в Иран. Наверное, он теперь состоится в конце года, потому что я просто не вижу в календаре «окна», в которое можно было «запихнуть» Кубок мира.

— Те ребята, которые должны были бороться на Кубке мира, нигде выступать не будут?

— Получается, что нет. Мы планировали отправить в Иран вторых-третьих номеров.

— Ближайший старт сборной команды — турнир в Эстонии, где выступят победители Мемориала Поддубного, а также чемпионат Европы. На каких стартах кроме этого будут выступать наши борцы?