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Команда храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских стала сильнейшей в интеллектуальной игре
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Команда храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских стала сильнейшей в интеллектуальной игре 

Твоя Газета 5 часов назад
Фото: Твоя Газета
Команда храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках одержала уверенную победу в Интеллектуальной игре «Брейн-ринг» на тему: «Император Николай II и его время», посвященной Дню православной книги.
Как сообщается на сайте храма, соревнование состоялось в Андреевском монастыре. В состав команды храма вошли: Савельев Павел — капитан, Луговой Денис, Введенский Никита, Смирнов Игорь и Маткина Алена.
Викторина была организована Издательским Советом Русской Православной Церкви совместно с молодежным активом Юго-Западного викариатства.
В интеллектуальную борьбу вступили 6 молодежных команд викариатства общей численностью 30 человек.
По итогам двух туров и конкурса капитанов первое место было присуждено команде «Черемушки» представляющей храм Преподобных Отцов Киево-Печерских в Старых Черемушках. Второе место присуждено команде «Патриоты» храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане. Третье место заслужила команда «Апостол» храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках.
Вопросы викторины касались русско-японской войны, видных политических деятелей эпохи cвятого государя Николая II, первой мировой войны, царской семьи. Задачей организаторов викторины было по возможности раскрыть всю сложность событий того времени и показать необходимость знаний русской и Церковной истории для формирования православного мировоззрения молодого поколения.
Наградой победителям и участникам викторины послужили редкие книги, специально подготовленные в качестве призов представителями Издательского Совета Русской Православной Церкви.
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