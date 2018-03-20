Лекция: Зачем бежать?

Вы хотите начать бегать, но не знаете, зачем?

24 марта в 13:00 вас ждут в ТЦ SILA VOLI на лекцию о беге, спорте, яркой жизни и крутых изменениях в ней!

Это открытая встреча с людьми, которые сами прошли тернистый путь от дивана до марафона, смогли совместить спорт, карьеру и личную жизнь. Вы узнаете ценные для новичков беговые хитрости и лайфхаки, получите ответы на волнующие вас вопросы и услышите, как бег кардинально меняет жизнь людей.

Наши спикеры:

Евгений Бородулин — ведущий президент клуба бега «УРАЛ-100». Финишёр ультрамарафона ЛагаДеОрта в Италии 120 км с набором высоты 7600 м, чемпион России по суточному бегу в составе команды. Преодолел 44 марафона, 5 сверх-марафонов по 100 км.

Александр Казанцев — руководитель школы правильного спорта I Love Supersport (Running, Swimming, Skiing). Участник и финишёр гонки по триатлону IronMan, 9 местных и зарубежных марафонов и 17 полумарафонов (Вена, Мюнхен, Берлин и др.).

Олег Кульков — мастер спорта международного класса, член сборной России, участник Олимпийских игр в Пекине (марафон). Призер Кубка Европы в беге на 10 000 м, призер Кубка Европы по марафону. Призер марафона в Цюрихе, призер марафона в Сеуле.

Вам расскажут:

зачем выбирать бег;

почему важна техника;

как тренироваться, чтобы не разлюбить бег;

как замотивировать себя на тренировки;

плюсы и минусы самостоятельных тренировок и занятий с тренером;

личные истории: как благодаря бегу меняется жизнь.

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Узнайте, почему стоит бегать

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Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

суббота, марта 24, 2018

Комментарий к дате:

13:00 Стоимость:

Бесплатно по регистрации

Ссылка на регистрацию:

http://ekb.ilovesupersport.com/whyrun

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