Лекция: Зачем бежать? 

Вы хотите начать бегать, но не знаете, зачем?
24 марта в 13:00 вас ждут в ТЦ SILA VOLI на лекцию о беге, спорте, яркой жизни и крутых изменениях в ней!
Это открытая встреча с людьми, которые сами прошли тернистый путь от дивана до марафона, смогли совместить спорт, карьеру и личную жизнь. Вы узнаете ценные для новичков беговые хитрости и лайфхаки, получите ответы на волнующие вас вопросы и услышите, как бег кардинально меняет жизнь людей.
Наши спикеры:
Евгений Бородулин — ведущий президент клуба бега «УРАЛ-100». Финишёр ультрамарафона ЛагаДеОрта в Италии 120 км с набором высоты 7600 м, чемпион России по суточному бегу в составе команды. Преодолел 44 марафона, 5 сверх-марафонов по 100 км.
Александр Казанцев — руководитель школы правильного спорта I Love Supersport (Running, Swimming, Skiing). Участник и финишёр гонки по триатлону IronMan, 9 местных и зарубежных марафонов и 17 полумарафонов (Вена, Мюнхен, Берлин и др.).
Олег Кульков — мастер спорта международного класса, член сборной России, участник Олимпийских игр в Пекине (марафон). Призер Кубка Европы в беге на 10 000 м, призер Кубка Европы по марафону. Призер марафона в Цюрихе, призер марафона в Сеуле.
Вам расскажут:
зачем выбирать бег;
почему важна техника;
как тренироваться, чтобы не разлюбить бег;
как замотивировать себя на тренировки;
плюсы и минусы самостоятельных тренировок и занятий с тренером;
личные истории: как благодаря бегу меняется жизнь.
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Узнайте, почему стоит бегать
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
суббота, марта 24, 2018
Комментарий к дате:
13:00 Стоимость:
Бесплатно по регистрации
Ссылка на регистрацию:
http://ekb.ilovesupersport.com/whyrun
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