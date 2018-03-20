Песков вступился за Макаревича

«Это не наш вопрос», — уверен он.

Кроме того, Песков призвал СМИ цитировать Макаревича дословно, так как ранее они делали это неправильно.

Два дня назад на своей странице в соцсети Facebook Андрей Макаревич, сравнивая россиян с гораздо более «спокойными, веселыми и добрыми» американцами, заявил, что с гражданами России «происходит что-то ужасное». В ответ на комментарий одного из пользователей к этой публикации, который был посвящен влиянию на россиян «госпропаганды», Макаревич и упомянул фразу «злобные дебилы».