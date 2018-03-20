Песков вступился за Макаревича 

Кремль не хотел бы обсуждать высказывание музыканта Андрея Макаревича о «злобных дебилах». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не наш вопрос», — уверен он.
Кроме того, Песков призвал СМИ цитировать Макаревича дословно, так как ранее они делали это неправильно.
Два дня назад на своей странице в соцсети Facebook Андрей Макаревич, сравнивая россиян с гораздо более «спокойными, веселыми и добрыми» американцами, заявил, что с гражданами России «происходит что-то ужасное». В ответ на комментарий одного из пользователей к этой публикации, который был посвящен влиянию на россиян «госпропаганды», Макаревич и упомянул фразу «злобные дебилы».
«Мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.