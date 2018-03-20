Жим лёжа по-ямальски впечатлил именитого тренера

В Муравленко на всероссийских соревнованиях по жиму лежа отли-чился томич Сергей Усов. Он выжал штангу весом 327,5 килограммов и стал абсолютным победителем турнира.

На втором месте Иван Горячев из Ноябрьска. Наш земляк уступил гостю –силачу чуть более двадцати кило. Зато в общекомандном зачете среди мужчин и женщин ямальцам не было равных. Да и по числу наград они обошли команды всех гостей.

Напомним, в двухдневном турнире за призы губернатора ЯНАО состязались 58 спортсменов из семи регионов.