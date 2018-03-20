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Жим лёжа по-ямальски впечатлил именитого тренера
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Жим лёжа по-ямальски впечатлил именитого тренера 

Красный Север 4 часа назад
В Муравленко на всероссийских соревнованиях по жиму лежа отли-чился томич Сергей Усов. Он выжал штангу весом 327,5 килограммов и стал абсолютным победителем турнира.
На втором месте Иван Горячев из Ноябрьска. Наш земляк уступил гостю –силачу чуть более двадцати кило. Зато в общекомандном зачете среди мужчин и женщин ямальцам не было равных. Да и по числу наград они обошли команды всех гостей.
Напомним, в двухдневном турнире за призы губернатора ЯНАО состязались 58 спортсменов из семи регионов.
— По итогам соревнованийИгорь Деревняко, старший тренер российской ко-манды по жиму лёжа, предложил нам подумать о проведении Кубка, Первенства и даже Чемпионата России, — отметил первый вице-президент окружной Федера-ции пауэрлифтинга Мухарбек Хосроев.
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