Матч по мини-футболу в поддержку борьбы с расовой дискриминацией прошел в Нижнем

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном министерстве спорта , встреча в поддержку пропагандируемых FIFA ценностей честной игры, антидискриминации и противодействия расизму состоялась 21 марта, в среду, на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский».

Соперниками стали команда иностранных студентов из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и сборная тренеров нижегородских детско-юношеских футбольных школ.

Итогом матча стала победа команды иностранных студентов со счетом 4:2.

Как рассказал капитан команды тренеров, директор СДЮСШОР №8 по футболу Вячеслав Семин , футбольная команда иностранных студентов существует уже несколько лет.

«Стараемся налаживать с ними отношения, чтобы они не только учились, но и играли в футбол. Они хорошие футболисты и не потерялись бы на первенстве области», — резюмировал он.

Все участники матча и зрители получили памятные подарки с символикой города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Нижнего Новгорода.

Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: четыре матча группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал. По итогам Финальной жеребьевки этими играми стали: Швеция — Южная Корея (18 июня); Аргентина — Хорватия (21 июня); Англия — Панама (24 июня); Швейцария — Коста-Рика (27 июня).