Ещё
Матч по мини-футболу в поддержку борьбы с расовой дискриминацией прошел в Нижнем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч по мини-футболу в поддержку борьбы с расовой дискриминацией прошел в Нижнем 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном министерстве спорта, встреча в поддержку пропагандируемых FIFA ценностей честной игры, антидискриминации и противодействия расизму состоялась 21 марта, в среду, на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский».
Соперниками стали команда иностранных студентов из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и сборная тренеров нижегородских детско-юношеских футбольных школ.
Итогом матча стала победа команды иностранных студентов со счетом 4:2.
Как рассказал капитан команды тренеров, директор СДЮСШОР №8 по футболу Вячеслав Семин, футбольная команда иностранных студентов существует уже несколько лет.
«Стараемся налаживать с ними отношения, чтобы они не только учились, но и играли в футбол. Они хорошие футболисты и не потерялись бы на первенстве области», — резюмировал он.
Все участники матча и зрители получили памятные подарки с символикой города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Нижнего Новгорода.
Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: четыре матча группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал. По итогам Финальной жеребьевки этими играми стали: Швеция — Южная Корея (18 июня); Аргентина — Хорватия (21 июня); Англия — Панама (24 июня); Швейцария — Коста-Рика (27 июня).
Newsroom24: последние новости
Ян Голубовский стал генеральным менеджером нижегородского «Торпедо» Пять тысяч билетов на первую игру на стадионе «Нижний Новгород» реализовано за четыре дня 27 десятиклассников победили на этапе олимпиады «Нижегородские умницы и умники»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований26
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972165
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение