Поющий Губерниев вызвал восторг поклонников

Известный спортивный комментатор и телеведущий исполнил песню Константина Никольского «Поиграй со мной, гроза». Импровизированный концерт прошел в одном из тюменских баров.

«Хочу — пою, хочу — комментирую! Константин Никольский всех победит!» — написал Губерниев в социальной сети и выложил видео выступления.

Губерниев известил фанатов, что продолжит серию творческих вечеров до 25 марта — именно столько он пробудет в Тюмени, где освещает российский этап Кубка Мира по биатлону. В программе мероприятий разговоры о биатлоне, чтение стихов, пляски и пение, добавил новоиспеченный артист.

У подписчиков комментатора видео выступления вызвало преимущественно положительные эмоции. Многие восхищались талантами Дмитрия.

Однако нашлись и те, кто намекнул комментатору на необходимость подтянуть вокал.

Некоторые поклонники выразили желание посещать мероприятия Дмитрия и в других городах.