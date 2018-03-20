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Поющий Губерниев вызвал восторг поклонников
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Поющий Губерниев вызвал восторг поклонников 

Ридус 3 часа назад
Фото: Главный региональный
Известный спортивный комментатор и телеведущий исполнил песню Константина Никольского «Поиграй со мной, гроза». Импровизированный концерт прошел в одном из тюменских баров.
«Хочу — пою, хочу — комментирую! Константин Никольский всех победит!» — написал Губерниев в социальной сети и выложил видео выступления.
Губерниев известил фанатов, что продолжит серию творческих вечеров до 25 марта — именно столько он пробудет в Тюмени, где освещает российский этап Кубка Мира по биатлону. В программе мероприятий разговоры о биатлоне, чтение стихов, пляски и пение, добавил новоиспеченный артист.
У подписчиков комментатора видео выступления вызвало преимущественно положительные эмоции. Многие восхищались талантами Дмитрия.
Однако нашлись и те, кто намекнул комментатору на необходимость подтянуть вокал.
Некоторые поклонники выразили желание посещать мероприятия Дмитрия и в других городах.
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