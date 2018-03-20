«Это все ложь»: Эседов о нарушениях на избирательных участках Дагестана

«Это все ложь»: Эседов о нарушениях на избирательных участках ДагестанаНачальник регионального штаба «Яблоко» Альберт Эседов прокомментировал ситуацию, связанную с дракой якобы двух членов партии «Яблоко» на избирательном участке №1111 в Махачкале, и другие инциденты.

«В этот день было три таких инцидента. В 39 школе на нашего журналиста, который был и наблюдателем (речь о Малике Бутаеве), напали, если бы он не снимал видео произошедшего, вполне вероятно, что в публикациях СМИ сказали бы, что он спровоцировал и напал», — говорит Эседов.

По словам начальника штаба, он старался оперативно выезжать на те участки, где производились нарушения.

Альберт Эседов

«В 7 школе (участок №1111) было два наших человека: адвокат и наблюдатель. На момент их пребывания на участке какая-та толпа набежала и начала в присутствии полицейских провоцировать присутствующих наблюдателей, в этот самый момент производился и вброс бюллетеней в урны. Когда я приехал минут через десять, все закончилось и позвали наряд, но видимо кто-то дал указания журналистам и блогерам представить все иначе», — отмечает Эседов.

В СМИ и социальных сетях республики стали сообщать о том, что два члена партии «Яблоко» подрались на избирательном участке №1111 в Махачкале.

«Пока мы разбирались с произошедшим на участке №1111, ровно такая же ситуация произошла в 15 школе, где попытались предотвратить вброс. Есть еще четвертый случай, произошедший на избирательном участке в Каспийске с наблюдателем с правом совещательного голоса Маратом Исмаиловым », — сообщает глава регионального штаба.

По словам Эседова, Исмаилов целый день был на участке, где в ходе пребывания предотвратил вброс в урну одной из женщин.

«Хотела произвести вброс, но была поймана за руку, полиция вмешалась, но не задержала ее. Благо он целый день снимал репортажи и все эфиры выкладывал у себя на странице в социальных сетях, — поясняет Эседов. — Кто-то в шутку на видео спросил Исмаилова: «Зачем ты ее побил?» На что он ответил: «Я ее не бил, есть видео, запросите и посмотрите. Зачем вы лжете?» Однако после этого появились публикации, что Марат Исмаиолов избил женщину».

Эседов заключает, если бы наблюдатели действительно вели бы себя агрессивно по отношению к кому-либо, их вывели бы из участка или задержали бы за хулиганство, но ни того ни другого ни на одном из четырех участков не было.

«Это все ложь и очень легко доказуемая ложь. На двух этих участках находились очень серьезные адвокаты, которые будут требовать аннулирования результатов на их участках», — заявляет Эседов.

Фото: ridus.ru